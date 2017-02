NBA, humbje për Spurs, Bulls dhe Raptors

New York Knicks i jep fund krizës në Nba me një fitore të bujshme ndaj San Antonio Spurs. Në Madison Square Garden, paraqitja fantastike e Kawhi Leonard nuk i mjaftoi skuadrës teksane që pësoi një tjetër humbje në këtë sezon pasi u mposht nga New York Knicks me shifrat e ngushta 94-90. Ishte një sukses i merituar ai i Carmelo Anthony-it me shokë me formacionin e trajnerit Jeff Hornacek që u rikthye te suksesi pas 4 humbjesh rradhazi. Me 25 pikë, 7 rebound dhe 2 asist, Melo ishte më i miri mbi parket për skuadrën vendase edhe pse pikëshënuesi më i mirë i sfidës rezultoi Kawhi Leonard me 36 pikë, 9 rebound dhe 4 asist. Kjo ishte humbja e 13-të në 54 takime gjithsej për skuadrën e Gregg Popovich me San Antonion që gjithsesi nuk e rrezikon vendin e dytë në Konferencën e Perëndimit.

Andrew Wiggins dhe Karl Anthony Towns, falë këtyre dy supertalenteve, Minnesotta Timberwolves, shkatërroi me rezultatin e thellë 117-89, Chicago Bulls. Në Minneapolis sfida nuk kishte aspak histori me vendasit që kryesonin me 17 pikë avantazh që në fund të periodës së parë. Për të udhëhequr Minnesottan drejt suksesit të 21-të sezonal, kanadezi Andreë Wiggins realizoi 27 pikë, ndërkohë që Karl Anthony Towns shtoi 22 të tjera, pa harruar edhe paraqitjen e mirë të spanjollit Ricky Rubio që i ndihmoi të tijët me 17 pikë, 11 asist dhe 6 rebound. Pa dy yjet e saj Jimmy Butler dhe Dwyane Wade, Chicago kthehet në një skuadër të rëndomtë që mund të mposhtet lehtësisht nga cdo kundërshtar në Nba.

Surprizën e vërtetë të mbrëmjes e dhuroi gjithsesi Detroit Pistons që triumfoi 102-101 brenda në Air Canada Center përballë Toronto Raptors. Një fitore e merituar për formacionin nga Michigani nën shenjën e Harris dhe Caldëell-Pope të cilët të dy sëbashku realizuan 45 pikë. Torontos në krahun tjetër për të evituar këtë disfatë nuk i shërbyen 26 pikët e shënuara nga DeMar DeRozan. Kjo ishte humbja e 2-t rradhazi për Raptors dhe e 23-ta në këtë sezon.