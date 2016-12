NBA, Miami Heat i jep leksion LA Lakers

Miami Heat mundi 115-107 Los Angeles Lakers në NBA, duke zgjedhur pikërisht këtë sfidë gjigandësh për të tërhequr përgjithmonë fanellën me numër 32, atë të Shaquille O’Neal, i cili u nderua nga drejtuesit e klubit në pushim të sfidës, mes dy ish-skuadrave të tij. Sa i përket ndeshjes në parket, Ëinsloë dhe Whiteside e mbyllën të dy takimin me 23 pikë dhe 13 rebounds, me skuadrën nga Florida që arriti të përmbysë një disavantazh prej 19 pikësh në këtë sfidë. Lou Williams ndërkohë me 27 pikët e tji nuk i mjaftoi Lakers për të marrë fitoren, pasi skuadra nga Kalifornia pësoi humbjen e 14 në 19 ndeshje që ka luajtur në transfertë. Ndeshja ishte shumë emocionuese me Lakers, që e nisën më mirë takimin aq sa Miami arriti të marrë kryesimin e parë në ndeshje vetëm në periodën e tretë kur ishte Justie Winsloë që me një goditje të saktë coi skuadrën e tij në epërsi 79-78. Nga ky moment dy ekipet ishin gjithmonë shumë pranë njëra-tjetrës deri në castin kur Whiteside realizoi një tjetër kosh për shkëputjen +5, 112-107. Lakers, që për një moment kryesonin dhe 42-23 gjatë ndeshjes, u detyruan të dorëzohen me Miamin që shënoi dhe 3 pikë të tjera duke fituar në fund me rezultatin 115-107.