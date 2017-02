NBA, Pelicans bëjnë goditjen Damarcus Cousins

Dy gëzime në një ditë për tifozët e New Orleans Pelicans. Në spektaklin e All Star Game që u zhvillua në Smothie King Center të Louisianës, fansat e Pelicans shijuan magjitë e Anthony Davis i cili ishte më i miri mbi parket mes yjeve të koshit duke realizuar plot 52 pikë për tu shpallur në fund Mvp-ja i mbrëmjes. Por në të njëjtën ditë surprizën e vërtetë tifozëve të New Orleans ua bënë drejtuesit e skuadrës të cilët arritën marrëveshjen me Sacramento Kings për kalimin te Pelicans në këtë merkato të Damarcus Cousins një tjetër lojtari që ishte pjesë e All Star Game.Vetëm 1 ditë pas arritjes së marrëveshjes mes palëve, 26-vjecari nga Alabama u prezantua si basketbollisti më i ri i New Orelans. Te skuadra nga Louissiana Cousins do të formojë një dyshe të frikshme me Anthony Davis me shpresën për të rikthyer skuadrën e trajnerit Alvin Gentry në nivelet më të larta. Në 4 sezonet e fundit me Sacramenton, Cousins ka shpërthyer duke qenë lojtari më i mirë i skuadrës kaliforniane. Në këtë edicion qëndra nga Alabama ka një mesatare prej 27,8 pikësh për ndeshje ndërkohë që në karrierën e tij Cousins numëron 21.1 pikë, 10.8 rebound dhe 3 asiste për ndeshje. Në operacionin që coi Cousins te New Orleans, Sacramento mori në shkëmbim Buddy Hield, zgjedhjen e 6-sht të draftit të vitit 2016-të, Tyreke Evans dhe Langston Galloway si dy zgjedhjet e New Orleans në draftin e vitit 2017-të.