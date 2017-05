Nba, San Antonio në finalen e Perëndimit

Provë force e San Antonio Spurs që në mbrëmjen e play-offit të Nba, fitoi me rezultatin e thellë 114-75 në Houston kundër Rockets në ndeshjen e 6-sht duke mbyllur në 4-2 serinë e gjymsëfinaleve mes tyre. Edhe pa Kawhi Leonard i cili mungoi për shkak të një problemi në kavilje skuadra e Gregg Popovich dominoi brenda në Toyota Center, duke u kualifikuar në finalen e madhe të Konferencës së Perëndimit ku do të sfidojë Golden State Warriors. Thjeshtë i papërmbajtshëm LaMarcus Aldridge, autori i një paraqitjeje të shkëlqyer. Ylli i Spurs-ave koleksionoi në total, 34 pikë dhe 12 rebound duke udhëhequr San Antonion drejt një suksesi të rëndësishëm. Pas humbjes në ndeshjen e 5-të, vetëm pas kohës shtesë, Houstoni i trajnerit Mike D’Antoni mori një goditje vërtetë të rëndë dhe këtë e vërtetoi në ndeshjen e 6-sht që e luante në shtëpi, sfidë në të cilën e kishte të pamundur të ringrihej. Te Spurs nuk u ndje aspak mungesa e Kawhi Leonard, pasi vendasit e nisën në mënyrë të shkëlqyer sfidën, duke e mbyllur periodën e parë me një avantazh prej 7 pikësh.

Në 12-minutëshin e dytë, San Antonio ishte e papërmbajtshme mbi parket teksa me një rezultat të pjesshëm 13-0 falë magjive të Mills dhe Kyle Anderson arriti të shkëputej në +18. Nga ky moment ndeshja nuk kishte më histori me Spurs-at e Gregg Popovich që në pjesën e dytë jo vetëm administruan avantazhin por e thelluan edhe më tepër atë. Në fund tabela elektronike e Toyota Center, tregonte shifrat 114-75 në favor të San Antonios që me rezultat të përgjithshëm 4-2 preu biletën e finales ku do të sfidojë skuadrën favorite për titullin në këtë sezon të Nba, Golden State Warriors. Mbyllet në mënyrë më të keqe një sezon pozitiv për Houston Rockets me James Harden që këtë herë nuk mundi të bënte asgjë përballë forcës së San Antonios. Vetëm 2 goditje të sakta nga 11 në total për yllin e Rocekts që e mbylli ndeshjen me 10 pikë dhe 7 asist, i vetmi i shpëtuar në rradhët e skuadrës së Mike D’Antonit ishte Trevor Ariza, autori i 20 pikëve.