Nba, Westbrook i magjishëm, Oklahoma fiton në Boston

Me një Rusell Westbrook në formë të tillë, Oklahoma City Thunder mund të ëndërrojë. Për të 14-tën herë në këtë sezon, Mvp-ja i All Star Game gjatë dy edicioneve të fundit realizoi një triple-double duke udhëhequr skuadrën e trajnerit Billy Donovan drejt një fitoreje me shumë vlera. Westbrook me 45 pikë, 11 asiste dhe 11 rebound ishte padiskutim heroi i Oklahomës në suksesin që arritën City Thunder në transfertën e Massacusets përballë Boston Celtics , me rezultatin 117-112. Për të tretën ndeshje rradhazi Rusell Westbrook kaloi kuotën e 40 pikëve duke konfirmuar edhe njëherë momentin e shkëlqyer që po kalon. Në krahun tjetër skuadrës më të titulluar të Nba nuk i mjaftuan 34 pikët dhe 10 asistet e liderit Isaiah Thomas, me Boston-in që në TD Garden pësoi humbjen e 13-të në këtë sezon duke ndalur një ecuri pozitive prej 4 fitoresh rradhazi.

Zhytet gjithnjë e më shumë në krizë Portland Trail Blazzers. Tashmë janë 5 humbjet njëra pas tjetrës për skuadrën nga Oregoni. Në Moda Center, Portland këtë herë u mposht me rezultatin 90-110 nga San Antonio Spurs që u rikthye menjëherë te fitorja në Nba.Ishte një suskes nën shenjën e Kawhi Leonard ai i skuadrës së Gregg Popovich me yllin e San Antonios që shënoi 33 pikë në këtë ndeshje. Kjo ishte fitorja e 24-t, në 30 takime për formacionin teksan me San Antonion që synon ti rrëmbejë vendin e parë në konferencën e Perëndimit, Golden State-it.

Por skuadra nga Oakland është në superformë për momentin pasi, në Michigan përballë Detroit Pistons, Warriors regjistruan fitoren e 7-t rradhazi duke u imponuar me shifrat 119-113. Më i miri mbi parket për Golden State ishte i përhershmi Kevin Durant me 32 pikë 8 rebound dhe 3 asiste.

Nuk toleron aspak as Cleveland Cavaliers që në Quicken Loans Arena të Ohios tregoi dhëmbët përballë Brooklyn Nets duke fituar me rezultatin e thellë 119-99. Në suksesin e 22-të sezonal të Cleveland-it, Lebron James koleksionoi në total 19 pikë 6 asiste dhe 5 rebound.