NBA, Westbrook i magjishëm, udhëheq Oklahoman

Është edhe njëherë tjetër Rusell Westbrook protagonisti i madh i mbrëmjes së Nba. Mvp-ja i All Star Game gjatë dy edicioneve të fundit udhëhoqi skuadrën e tij Oklahoma City Thunder drejt një fitoreje të rëndësishme me rezultatin 121-110 në transfertën e Louissianës përballë Neë Orleans Pelicans. Westbrook shkëlqeu mbi parket duke koleksionuar në total 42 pikë 10 rebound dhe 7 asiste. Me largimin e Kevin Durant për te Golden State Warriors, 28-vjecari nga Kalifornia po merr gjithnjë e më shumë përdore Oklahomën që në këtë sezon numëron 17 fitore dhe 12 humbje.

Ka festë edhe për Cleveland Cavaliers. Në Quicken Loans Arena të Ohios kampionët në fuqi të Nba kaluan pa shumë vështirësi Milwaukee Bucks me shifrat 113-102. Më i miri për skuadrën e trajnerit Tyron Lue rezultoi Kyrie Irving që realizoi 31 pikë dhe 13 asiste numri më i lartë i pasimeve përcaktuese për të në karrierë. Në suksesin e Cleveland një rol të rëndësishëm pati edhe Lebron James që shënoi 29 pikë.

Në ndeshjet e tjera të mbrëmjes, spikat suksesi i thellë i Houston Rockets brenda në Arizona përballë Phoenix Suns me rezultatin 125-111. James Harden nuk zhgënjeu edhe njëherë tjetër duke e mbyllur ndeshjen me 27 pikë dhe 14 asiste ndërkohë deciziv edhe Eric Gordon që edhe pse e nisi ndeshjen nga pankina shtoi 24 pikë në fitoren e Houston-it.

Pas 3 humbjeve rradhazi buzëqesh edhe Memphis Grizzlies që u imponua në Michigan ndaj Detroit Pistons me rezultatin 96-86. Thjeshtë fantastik Marc Gasol. Shtatlarti spanjoll realizoi plot 38 pikë në suksesin e skuadrës nga Teenesee.