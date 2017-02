NBA, Westbrook shpëton Oklahoma Cityn

Sërish ai, gjithmonë ai, shpëtimtari i Oklahoma City Thunder është padiskutim Rusell Westbrook. 28-vjecari nga Kalifornia, zhvilloi një tjetër ndeshje të madhe këtë herë ndaj New Orleans Pelicans duke udhëhequr, Oklahomën drejt një fitoreje shumë të rëndësishme me rezultatin 118-110. Westbrook arriti shifrat e dyfishta në cdo aspekt të lojës, duke koleksionuar në total 41 pikë 11 asist dhe 11 rebound. Një paraqitje super ajo e yllit të Oklahomës i cili ndihmoi skuadrën e trajnerit Billy Donovan të regjistronte fitoren e tretë rradhazi dhe të hidhte një hap të sigurtë drejt kualifikimit në play-off. Te Pelicans shkëlqeu Anthony Davis autori i 38 pikëve në total por edhe blerja më e re DaMarcus Cousins i cili koleksionoi 31 pikë, 10 rebound dhe 3 asist, megjithatë as paraqitja e mirë e dy yjeve të ekipit nuk i mjaftoi skuadrës nga Louissiana për të evituar humbjen.

DeMar DeRozan fiton derbin personal me Damian Lillard. Në Air Canada Center, Toronto Raptors mposhti pas një ndeshjeje spektakolare me shifrat 112-106, Portland Trail Blazzers. Më i miri mbi parket për skuadrën kanadeze ishte DeMar DeRozan, autori i 33 pikëve. Në mungesë të yllit tjetër të skuadrës Kyle Lowry i cili vazhdon të jetë i dëmtuar, te Toronto spikati edhe afrimi më i fundit i merkatos, spanjolli Serge Ibaka i cili koleksionoi 18 pikë, 10 rebound dhe 2 asist. Në krahun tjetër Lillard realizoi 28 pikë , por pavarsisht kësaj Portland pësoi një tjetër humbje të 34-tën në këtë sezon dhe tashmë rrezikon seriozisht të ngelet jashtë zonës play-off në Konferencën e Perëndimit.

San Antonio Spurs thellon krizën e Los Angeles Lakers. Në Staples Center skuadra teksane e pati shumë të thjeshtë përballë vendasve nga Los Angelesi. Falë edhe 25 pikëve të realizuara nga Kawhi Leonard, San Antonio dominoi me lojë dhe rezultat përballë 16-herë kampionëve të Nba, të cilët po zhvillojnë një tjetër sezon të dështuar. Për momentin Lakers-ave u mungon një lojtar si Kobe Bryant i cili u tërhoq nga basketbolli në fund të sezonit të kaluar. 98-119 në favor të San Antonios, ishte rezultati që prodhoi dueli i Staples Center, me skuadrën e Gregg Popovich që regjistroi fitoren e 4-t rresht dhe nga ana tjetër u shkaktoi kalifornianëve humbjen e 4-t rradhazi.