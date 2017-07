NBA, yjet pa kontratë dhe në udhëkqyq

Pas merkatos frenetike, NBA po bën llogaritë dhe po studion lëvizjet e radhës. Në valle kanë mbetur ende disa lojtarë interesantë pa një kontratë me klubet. I pari në radhë është Ian Clark, i cili duket se nuk do ta vazhdojë karrierën me Golden State pasi kampionët në fuqi afruan edhe, Nick Young, i cili do të zejë pikërish vendin e Clark. Tashmë ai është një lojtar i lirë dhe mund të rezultojë një pazar i mirë për çdo skuadër pasi numëron 16.7 pikë për ndeshje. I dyti në radhë është Tony Allen që mendon t’i japë lamtumirën Memphis Grizzlies pas largimit të Zach Randolph e Vince Carter. Trajneri Fizdalë synon të bëjë një revlucion te skuadra nga Tenesee dhe Allen është emri i radhës në listën e gjatë të largimeve. Në këtë mënyrë, mbrojtësi që numëron 6 sezone te Memphis, është vënë në kërkim të një kontrate të re.

Një emër me peshë do të largohet edhe nga Chicago Bulls. Ekipi nga Ilinois do të humbasë Nikola Mirotic. Pas tre sezoneve në NBA, shtatlarti ballkanas nuk ka arritur të sigurojë vazhdimësinë dhe nuk përjashtohet mundësia që ai të transferohet te Dallas, një klub që mund t’ia lelojë vetes pagën e majme të spanjolit me origjinë malazeze. Edhe Mason Plumlee është një lojtar pa kontratë pasi bashkëpunimi i tij me Denver Nuggets është mbyllur. 3.5 asiste për ndeshje nuk janë një e dhënë dekurajuese për 27-vjeçarin por ekipi nga Colorado kërkon një lojtar që të sigurojë vazhdimësi.