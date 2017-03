Ndalet Atletico por ka ankth për Fernando Torres

Atletiko e Madridit pësoi një tjetër ndalesë në La Liga duke barazuar 1-1 me Deportivo La Korunjën, duke rimarrë vendin e katërt ndaj Sociedadit, por më shumë se sfida vëmendjen e mori dëmtimi i Fernando Torres në minutën e 85-të që pas një përpasje me Alex humbi ndjenjat në fushë pas një rrëzimi të firkshëm. Gjendja e futbollistit u kuptua që ishte e rëndë nga reagimi dhe i Gimenez, që u shfaq i trembur për fatin e kolegut të tij, ndërsa Simeone shumë i irrituar në stol me episodin. Gjithsesi Torres arriti të largohej me barrelë nga fusha e lojës duke u përshëndetur me duatrokitje nga të pranishmit në “Riazor”. Sa i përket takimit, të dyja skuadrat kërkonin vetëm fitoren për shkak të pozitave në renditje, dhe Deportivo që lufton për mbijetesën arriti të gjejë shumë shpejt epërsinë me Andone në të 13-tën.

Skuadra e Pepe Melit gaboi që nuk mbylli sfidën dhe Atletiko përfitoi me Griezmann që barazoi rezultatin në 1-1.

Më pas ankthi për Torresin, që u dërgua menjëherë në spital dhe gjatë rrugës mësohet se është përmendur dhe ka folur me të pranishmit dhe pse për arsye sigurie qëndroi i shtruar në spital. Sevilla nga ana e saj bëri detyrën në një ndeshje shumë të luftuar me Bilbaon duke ju afruar më shumë Realit të vendit të dytë. Andaluzianët fituan 1-0 me një gol të Iborras në të 14-tën që ktheu në gol penalltinë e kthyer nga Iraizoz pas goditjes së Joveticit.

Deri në fund Sevilla arriti të mbrojë fitoren pavarësisht përpjekjeve të Bilbaos për të barazuar rezultatin.