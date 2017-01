Ndoj te Bologna për 1,5 milionë Euro

Emanuele Ndoj bën hapin e madh në karrierë. Mesfushori i talentuar shqiptar është zyrtarisht, futbollisti më i ri i Bolognas. 20-vjecari pas vetëm 6 muajsh te Brescia në Serinë B, skuadër me të cilën numëron 12 paraqitje në këtë sezon, është transferuar te kuqeblutë e Roberto Donandonit. Ndoj i cili ka spikatur me Brescian do të qëndrojë në formë huazimi te skuadra e Christian Brocchit, deri në fund të këtij sezoni, ndërsa do të nisë aventurën e tij me Bolognan në Korrik të këtij viti. Sipas asaj që raportojnë mediat italiane kartoni i futbollistit shqiptar i ka kushtuar drejtuesve të klubit nga Dall Ara, plot 1,5 milionë Euro, ndërsa vetë lojtari me Bolognën ka firmosur një kontratë të vlefshme deri në vitin 2021.

Ndoj luan në rolin e mesfushorit të qëndrës dhe është një lojtar që premton shumë për të ardhmen. 20-vjecari te Brescia u transferua gjatë kësaj vere ndërkohë që më parë ka qenë pjesë e skuadrës së të rinjëve të Romës, teksa me verdhekuqtë ka fituar edhe kampionatin Primavera. Me Shqipërinë, Ndoj ka luajtur 2 sfida me përfaqësuesen e 17-vjecarëve dhe 3 me atë të 19-vjecarëve.