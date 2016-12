Në Loro Borici fiton… mërzia. Bëjnë shumë pak për të fituar Vllaznia dhe Tirana që ndahen në barazim pa gola duke e mbyllur 2016 respektive me një 0-0 pa shumë emocione, që nuk ofroi as hijen e shëmtuar të asaj që dhuronte pak vite më parë “derbi i Shqipërisë”.

Anonte sërish mbrojtjen Mirel Josa duke tërhequr Dajën në të djathtë në vend të Kërcikut, për të luajtur me 4-3-3, nga minuta e parë dhe Vucaj në mesfushë me Halilin sërish titullar në qendër të sulmit e Moisses e Takun nga krahët, me të njëjtin rreshtim Vllaznia ku luanin Pepa me Shtubinën e Krujën përpara. 10 minutat e para pa raste konkrete deri sa një dalje e pasigurt e Agovic krijon rrezikun e parë në zonën e kuqebluve me Domgjonin e Halilin që nuk arrijnë të përfitojnë. Zëvendësim i detyruar që në minutën e 14 për Cungun që humbet Tafilin duke futur në vend të tij Cicmil. Tirana provon të bëjë dicka më tepër me Karabecin që dhuron një krosim të mirë që nuk arrihet nga Taku në shtyllën e dytë, por rastin më të mirë e ka Vllaznia, kur në të 23 Pepa zbarkon në krah dhe pason për Krymin që nuk arrin të maksimalizojë një situatë vërtet të favorshme. Ka pretendime nga Vllaznia për një duel në zonë mes Krymit dhe Teqjas dhe më pas barazon pretendimet dhe Taku në minutën e 35 pas një dueli me Pjeshkën, por për kryesorin Beqiri në të dy rastet loja vazhdon.

Vllaznia më e kujdesëshme me Tiranën që nuk ka shumë forcë e ide përpara, pa problem goditja e Moises për Agovic dhe pjesa e parë mbyllet me goditje sipër traversës nga Karabeci. E dyta nis me Muzakën në vend të Vucajt te Tirana, skuadrat mbeten të kujdesëshme pavarësisht ritmit me ndeshjen që është taktike si një lojë shahi mes Cungut dhe Josës, duke ofruar shumë pak për të treguar para portave me skuadrat që kufizohen në tentaivat nga larg. Provojnë të gjejnë dicka më shumë përpara të dy trajnerët me Ndryshime në sulm në të 68 me Cungun që fut Hebajn në vend të Pepës ndërsa të Tirana kthehet pas mungesës së gjatë Edeh që zë vendin e Halilit. për ta bërë pak më interesante gjithsesi mendon Pjeshka që e kthen në regbi, tango pasionante apo mundje, quajeni si të doni duelin me Muzakën, moment vërtet interesant, i pazakontë për një ndeshje futbolli. Ai që e pëson është Muzaka që mbetet në tokë dhe pas 5 minutash detyriohet të lërë fushën e lojës duke i bërë vend Ansi Nikës. zvënedësimi. Pjesa e mbetur është mërzi totale deri 10 minuta para fundit kur guxon më tepër Vllaznia. Cicmil provon të dhurojë ndonjë shkëndijë me goditjen me kokë në të 82 , ndërsa rasti më i mirë i gjithë ndeshjes vjen një minutë më pas me Bican që godet sipër me kokë nën markimin e Ilion Likës. Nuk ka asnjë goditje në portë në gjithë pjesën e dytë dhe sskush nuk mund të pretendojë se meriton më tepër se një 0-0, ashtu si në fazën e parë në përfundim të një ndeshje që vështirë se justifikon epitetin “Derbi i Shqipërisë”.