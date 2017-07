Në pritje të shortit të sezonit të ri

Këtë të martë nis të marrë jetë edicioni 2017-2018 i Kategorisë Superiore me konfigurimin e kalendarit për sezonin e ardhshëm. Në hedhjen e shortit do të jenë të pranishëm përfaqësues e zyrtarë të të gjitha klubeve dhe eventi do të transmetohet drejtpërsëdrejti nga Sport News ku do të jepen edhe prononcimet e para të zyrtarëve të skuadrave. Për herë të parë që nga krijimi i saj Kategoria elitare e futbollit shqiptar nuk do të ketë pjestare të saj Tiranën, padyshim mungesë që do të ndihet, por gara pritet të jetë e ndezur në maksimum dhe një rëndësi të vecantë për objektivat e klubeve do të ketë padyshim edhe kalendari. Një detaj i rëndësisë maksimale do të jetë edhe ai i stadiumeve, për të mos përsëritur një precedent negativ të vendosur nga Korabi i sezonit të shkuar me skuadrën dibrane që nuk luajti asnjë ndeshje zyrtare në qytetin e saj, duke shtegtuar në 6 stadiume të ndryshme përgjatë sezonit. Për sa i përket klubeve që ngjiten këtë sezon në Superiore, situata është disi e ndryshme, tashmë është e sigurt se Lushnja do ti duhet ta nisë kampionatin duke i luajtur ndeshjet si pritëse në stadiumin “Loni Papuciu” të Fierit , deri sa të rikonstruktohet stadiumi i Lushnjës, ndërsa Kamza është në garë me kohën për të përmbushur kushtet e vendosura nga sektori i licensimit për sa i përket stadiumit në mënyrë që ta nisë kampionatin në shtëpinë e saj. Por cështja e infrastruktutërs nuk prek vetëm të sapongjiturit, edhe Partizani pretendent i fortë për titullin në këto edicionet e fundit, ende nuk ka përfunduar shtëpinë e tij të re. Të kuqtë pritet të rinovojnë kësisoj kontratën për përdorimin e Selman Stërmasit edhe për sezonin e ardhshëm. Edhe pse Tirana tanimë është një Kategori më poshtë, në konfigurimin e kalendarit do të tentohet që të minimizohen sa më shumë të jetë e mundur përplasjet e dy skuadrave të qytetit brenda të njëjtës fundjavë me përballjet në shtëpi, në mënyrë që të mundësohet një menaxhim më efikas dhe sa më pak problematik për tapetin e impiantit bardheblu.