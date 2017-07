Neymar i mbyll derën PSG

“Jam i lumtur tek Barcelona”. Më këto fjalë Neymar i mbyll derën Paris Saint Germanin. Parizienët ishin të gatshëm të paguanin super klauzolën e brazilinit që kap shifrat e 222 milionë Euro, ndërsa për sulmuesin 30 milionë Euro në sezon. Por është 25-vjecari ai që pavarësisht shumës stratosferika të ofruar, dëshiron të vazhdojë aventurën e tij me fanellën e Barcelonës.

“Sezoni i kaluar me fanellën e Barcelonës ishte më i mirë për mua. Jam përshatur mirë me qytetin dhe skuadrën ku luaj dhe gjithcka tjetër që më rrethon. Jam shumë i lumtur dhe ky fakt ka bërë që unë të kem një rendiment më të mirë në fushë.”



Në fillim Neymar ka patur një bisedë me babain e tij që është njëkohësisht dhe agjenti i sulmuesit për të diskutuar në lidhje më ofertën e parizienve. Nuk dihet nëse e ka refuzuar apo ka pasur pakënaqësi, por ajo që mund të thuhet është se gjatë darkës ai ka lëshuar mesazhe në drejtim të skuadrës së tij që lënë pak vend për të ngritur dyshime.

“Edhe pse këtë vit kemi arritur më pak trofe se sezonet e kaluara, ky fakt nuk na shqetëson. Cdo vite kemi objektiva të mëdha për të arritur. Po punojmë fortë që sezoni i 2017-2018 të jetë i sukseshëm dhe jam i bindur që një gjë të tillë do ta arrimë, pasi jemi një skuadër e madhe.”