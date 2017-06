Neymar Jr 5 Albania, zhvillon etapën e 4-t

Neymar Jr 5, Albania, turneu i minifutbollit i mbështetur mediatkisht nga Digitalb, zhvilloi këtë të Hënë etapën e 4-t dhe të fundit në qytetin e Tiranës. Ndalesa u rradhës u mbajt në kompleksin sportiv “Loku”. Edhe në këtë etapë si zakonisht morën pjesë 12 skuadra të ndara në 3 grupe, me ekipet fituese të cdo grupi që avancuan në ruandin tjetër atë të 16-të më të mirave. Në grupin A, ishte Tomorrica skuadra që u kualikua me tre fitore në 3 takime. Në dy sfidat e para Tomorrica arriti të përmbyste rezultatin ndërsa në sfidën e fundit në grup fitoi lehtësisht për të avancuar më tej. Në grupin B, ekipi fitues ishte Furious Five që arriti 3 fitore bindëse për të qenë pjesë e fazës tjetër të turneut Neymar Jr 5 Albania.

Në grupin C dhe atë të fundit ishte skuadra e Eagles që u kualifikua ,me dy takime të fituara lehtësisht dhe një me përmbysje rezultati. Tomorrica, Furious Five dhe Eagles, ju bashkuan 9 ekipeve të tjera të kualifikuara për në 16-she në 3 etapat e mëparshme. 4 skuadrat e tjera do të përcaktohet në etapat e rradhës që do të zhvillohen në 6 Qershor në Vlorë dhe 2 ditë më vonë në Korcë. Në datën 17 Qershor, në Tiranë do të zhvillohet etapa finale e 16 ekipeve fitues në etapat kualifikuese të tre qyteteve.

Kampionati është identifikuar me emrin e sulmuesit të famshëm Brazilian, Neymar Jr. I Shtrirë në gjashtë kontinente dhe më shumë se 50 shtete, ky turne përfshin ekipe të krijuara me 7 lojtarë dy prej të cilëve rezervë që garojnë në ndeshje 10 minutëshe. Sa herë një ekip shënon gol, ekipi kundërshtar humbet një lojtar, gjë që e bën lojën të shpejtë, teknike dhe unike në botën e futbollit. Grupmosha është 16-25 vjeç ku vetëm 2 prej tyre mund të jenë mbi 25 vjeç. Ekipi fitues do të përfaqësojë Shqipërinë në Finalen Botërore të Neymar Jr’s Five, në Brazil, më 8 Korrik të këtij viti.