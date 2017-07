Neymar Jr 5, Shqipëria s’ia del, kualifikohet Kosova

Në Rio De Janeiro nisën finalet botërore të turneut Neymar jr 5, ku ndër 53 vendet pjesëmarrëse ishin edhe Shqipëria me Kosovën. Skuadra e Vlorës që përfaqësonte Shqipërinë bënte pjesë në Grupin A së bashku me Nigerinë, Lituaninë, Gjermaninë, Kuvajtin dhe Japoninë, por nuk arriti të kualifikohej për më tej.

Ndeshjen e parë skuadra shqiptare e zhvilloi ndaj Nigerisë, të cilën e humbi 4-0, ndërsa me Lituaninë u mposht 1-3. Me rezultatin e thellë 5-0 skuadra e Vorës u mposht edhe nga Gjermania, ndërsa fitoi 5-1 me Kuvajtin, duke u pozicionuar në vendin e pestë. Nëse nuk do të kishte pësuar gol ndaj ekipit aziatik do të renditej në vendin e katërt.

Shumë më pozitive paraqitja e skuadrës simpatikët që përfqësonte Kosovën, që u kualifikua për në raundin tjetër në një grup ku bënin pjesë Argjentina, Kili, Angola, Filipinet dhe Irlanda e Veiut . Në përballjen e parë Kosova shkatërroi 5-0 Filipinet, ndërsa më pas u mund 4-3 nga Kili në një ndeshje dramatike. Në dizavantazhi 3-1 dhe me dy lojtar më pak Kosova barazoi takimin në 3-3 por në fund ishte e pafat, duke pësuar një gol. Simpatikët e Kosovës barazuan 1-1 me Argjentinën, rezultat që i kualifikoi për në raundin tjetër.