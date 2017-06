Neymar Jr. 5, Vlora shpallet kampione

Mbyllet me Vlorën kampione sezoni 2017 i turneut Neymar Jr. 5 Albania. Në Sheshin “Skënderbej” u zhvillua faza finale e turneut që synon promovimin e vlerave të sportit në vendin tonë. Pas një maratne të gjatë, ekipet finaliste u përballën me njëra tjetrën në kryeqytet duke arritur në fazën gjysmëfinale me dy sfida të luftuara. Kombinati arriti të kalonte kampionët në fuqi në Neë Team që në botërorin e vitit të shkuar arritën të kualifikoheshin deri në gjysmëfinale ku u mundën 5-0 nga Holanda. Gjithsesi, Kombinati kaloi me shumë vështirësi në finale aty ku e priste Vlora që kaloi Kamzën. Finalja e transmetuar drekt edhe në Sport News dhuroi shumë emocione.

Ishin vlonjatët ata që me një gol të shpejtë kaluan në avantazh dhe për ta gjithcka u bë më e lehtë pasi në bazë të rregullores, KOmbinati do të luante me një lojtar më pak për shkak të golit të pësuar. Edhe pse kryeqytetasit patën të paktën dy raste të pastra për të barazuar, rezultati nuk ndryshoi dhe Vlora u shpall kampione e këtij sezoni. Trofeu u dorëzua nga një njohje e vjetër e futbollit shqiptar, 6 herë kampioni i Kategorisë Superiore, Bleni Shkëmbi. Pas suksesit në këtë finale, Vlora do të udhëtojë drejt Brazilit për të marrë pjesë në Kampionatin Botëror të Neymar Jr. 5 që starton në 8 Korrik, një eveniment ku do të marrin pjesë 53 vende nga e gjithë bota.