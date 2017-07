“Neymar Jr Five”, Shqipëria në grupin A

Në Rio De Janeiro u hodh shorti për finalet botërore të turneut të Neymar Jr Five, ku bën pjesë dhe Shqipëria e Kosova, por ndërkohë dhe skuadra zvicerane ka në përbërjen e saj lojtarë me origjinë shqiptare. Shqipëria u shortua në grupin A bashkë me Nigerinë, Lituaninë, Gjermaninë, Kuvajtin dhe Japoninë. Ndeshjen e parë skuadra shqiptare do ta luajë ndaj Nigerisë, ndërsa sfida me Gjermaninë është parashikuar të zhvillohet e treta në radhë.

Ndërkohë Kosova u shortua në Grupin D, ku do të ketë përballë skuadrën e Argjentinës, Irlandën e Veriut, Kilit, Angolës dhe Filipineve. Në total janë 9 grupe, 8 të përbëra nga 6 skuadra dhe 1 me pesë ekipe. Tre ekipet e para të cdo grupi kualifikohen për në raundin tjetër, bashkë me pesë ekipet e katërta më të mira, që do të thotë se si Shqipëria ashtu dhe Kosova kanë shanse të mëdha për të avancuar më tej. Vitin e kaluar madje Shqipëria arriti deri në gjysmëfinale ku u eliminua nga Holanda.