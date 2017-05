“Neymar Jr’s Five” zhvillon etapën e dytë

Turneu i minifutbollit “Neymar Jr’s Five” i mbështetur mediatikisht nga platforma Digitalb, zhvilloi etapën e dytë në kryeqytet duke e ndezur edhe më shumë garën e këtij sezoni. Në fushën e kompleksit të “Aquadromit”, zbritën në fushë të parët konkurrentët e grupit A ku Kombinati arriti një fitore të ngushtë 1-0 ndaj Dream Team dhe më pas barazoi pa gola ndaj Tironës për ta mbyllur në fund me fitoren 4-1 ndaj Red Devils. Kombinati arriti kështu të siguronte një biletë për në fazën finale të turneut që do të zhvillohet pas disa ditësh në kryeqytet. Në grupin B, Drunk Team dhe Dream Team dueluan deri në fund por ishin Drunk Team ata që prenë biletën si skuadra e parë e grupit B. Edhe pse me 7 pikë po aq sa kundërshtarët, ata u avantazhuan falë golavarazhit më të mirë. Në Grupin C, Footpro grumbulloi gjithashtu 7 pikë për të arritur fazën tjetër të kompeticionit pasi u favorizua nga golavarazhi më i mirë duke lënë Lions Albania në vendin e dytë. Dy ndalesat e radhës do të zhvvillohen sërish në Tiranë në datat 1 dhe 5 qershor dhe më pas “Neymar Jr’s Five Albania” do të zhvendoset për dy etapa të tjera në 6 Qershor në Vlorë dhe dy ditë më vonë në Korçë. Në datën 17 Qershor, në Tiranë do të zhvillohet etapa finale e 16 ekipeve fitues në etapat kualifikuese të tre qyteteve. Kampionati është identifikuar me emrin e sulmuesit të famshëm Brazilian, Neymar Jr. I Shtrirë në gjashtë kontinente dhe më shumë se 50 shtete, ky turne përfshin ekipe të krijuara me7 lojtarë dy prej të cilëve rezervë që garojnë në ndeshje 10 minutëshe. Sa herë një ekip shënon gol, ekipi kundërshtar humbet një lojtar, gjë që e bën lojën të shpejtë, teknike dhe unike në botën e futbollit. Grupmosha është 16-25 vjeç ku vetëm 2 prej tyre mund të jenë mbi 25 vjeç. Ekipi fitues do të përfaqësojë Shqipërinë në Finalen Botërore të Neymar Jr’s Five, në Brazil, më 8 Korrik të këtij viti.