Neymar mendon ta mbyllë karrierën te Flamengo

Neymar Jr dëshiron ta mbyllë karrierën te Flamengo. Sulmuesi brazilian për momentin është shumë i lumtur te Barcelona, pasi vetëm disa muaj më parë rinovoi kontratën me blaugranat deri në vitin 2021. I intervistuar pas ndeshjes speciale që u zhvillua në Maracana në nder të klubit të Chapecoenses ku përkrah shumë yjeve të futbollit brazilian ishte pranishëm edhe 24-vjecari i Barcës, Neymar bëri me dije se një ditë do t’i pëlqente të luante për klubin e Flamengos pikërisht në stadiumin legjendar Maracana.

Në fakt Neymar e ka nisur karrierën te Santosi dhe si prodhim i akademisë së kësaj skuadre, deklaratat e fundit të sulmuesit të Selecaos nuk do t’u kenë pëlqyer aspak tifozëve të klubit paulistë. Megjithatë për momentin lojtari mendon vetëm për Barcelonën. Objektivi i vërtetë i Neymar është të fitojë sa më shumë trofe me skuadrën katalanase dhe një ditë të bëjë të tijin “Topin e Artë”. 2016-ta ka qenë një vit pozitiv për 24-vjecarin i cili gjithsesi shpreson së 2017-tën do ta rrisë akoma edhe më shumë nivelin e tij.