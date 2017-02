Super Bowl rekordesh, Patriots thyejnë Atlantan

Një ndeshje që e transformon Tom Brady-n në një legjendë të futbollit amerikan. New England Patriots triumfojnë në finalen e Super Bowl falë yllit të tyre duke triumfuar 34-28 ndaj Atlanta Falcons. Në stadiumin e Houston, “Patriotët” dhe rivalët e tyre nga Georgia zhvilluan një finale të pabesueshme ku New England fitoi trofeun e pestë pas kohës shtesë gjë e cila nuk kishte ndodhur asnjëherë në një finale. New England kthyen në favorin e tyre disavantazhin 3-28 duke mos e lejuar skuadrën e Atlantas të dilte në lojën e saj gjatë pjesës së dytë. Me këtë trofe, Brady kalon legjendarin Montana dhe siguron gjithashtu titullin e 4 si lojtari më i mirë i finales.

Një tjetër rekord që Brady theu ishte edhe hedhja më e gjatë, 466 jardë në një finale. Për të kompletuar një vepër të tillë, skuadrës së New England i dha një dorë të madhe edhe vetëvrasja e kundërshtarëve me trajnerin Quinn që e kishte ndeshjen në xhep. Atlanta u kap në panik pas periodës së tretë duke u futur në një tunel pa dritë në fund. “Fajkojtë” e prekën vetëm një herë topin në 23 minutat e fundit kjo edhe falë strategjisë së menduar mirë nga Belichick por edhe fatit pasi në kohën shtesë, hedhja e monedhës ia dorëzoi topin skuadrës së Patriots. Ndeshja nisi nën nivelin e dëshiruar me periodën e parë që u mbyll pa asnjë pikë, ndërsa në periodën e dytë, kombinimet e Ryan-Jones-Freeman kaluan në avantazh 14-0 Atlantan. Gjithçka dukej e mbyllur kur Alford interceptoi Brady-n për ta çuar diferencën në 21-0.

Pas pushimit dhe spektaklit të dhuruar nga këngëtarja Lady Gaga, Coleman shënoi edhe 7 pikë të tjera për avantazhin 28-3 dhe në të njëjtën kohë rrjetet sociale regjistruan rekord komentesh kundër Brady-t por që në fund rezultuan të nxituara. MVP i finales mbylli gojën e kritikëve duke marrë mbi shpatullat e tij një skuadër pa shumë talent. Gostkowski dhe sërish Gostkowski ngushtoi diferencën në 28-12, ndërsa bashkëpunimi Brady-Amendola rezultoi i suksesshëm. E pabesueshmja ndodhi, ndeshja u barazua në shifrat 28-28. Në kohën shtesë që ishte edhe e para në historinë e Super Bowl, diferencën e bëri hedhja e monedhës më Pats që mbajtën topin dhe dhuruan një touch doën historik. Suksesi i pestë në historinë e këtij klubi që mund të krahasihet me arritjen e Cleveland ndaj Golden State vetëm një vit më parë në NBA. Kjo është finalja e dytë e humbur nga Atlanta.