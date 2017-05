Nga Berlini në Cardiff, Juventusi është më i frikshëm

Të luash dy finale të Champions League në vetëm 3 vite do të thotë të jesh një nga skuadrat më të mira në Europë. Në Itali ata po dominojnë prej 6 vitesh por tashmë ky Juventus është i frikshëm edhe në kompeticionet europiane. Tanimë mund të thuhet me plot gojën që bardhezinjtë e Massimiliano Allegrit janë një makinë Ferrari e aftë për të kaluar cdo pengesë dhe gjithmonë me gazin në maksimum. 2017-ta mund të jetë viti i suksesit të trefishtë, ose më saktë viti që të gjithë tifozët e Juventusit ëndërrojnë prej dekadash. Deri në fund të sezonit, Juventusit i kanë mbetur edhe dy finale, njëra në Kupën e Italisë dhe tjetra në Champions, sepse titulli i 6-sht kampion rradhazi në Serinë A edhe pse matematika nuk e zyrtarizon akoma është një cështje e mbyllur.

2 vite më parë ishte një tjetër Juventus ai që u mund nga Barcelona në finalen e Berlinit. Edhe atë herë, bardhezinjtë iu afruan shumë tripletës por në kryeqytetin gjerman edhe pse bënë një ndeshje të mirë, shpërdoruan shumë dhe në fund u dorëzuan përballë Leo Messit me shokë. Tashmë është një tjetër histori, ky Juventus në fakt nëse atë periudhë kishte në skuadër 4 lojtarë që e kishin fituar më parë Champions-in, Evra, Pirlo, Morata e Tevez, sot ka 3, Dani Alves, Khedira dhe Mandzukic, por kjo pak rëndësi ka pasi bardhezinjtë janë një skuadër më e frikshme se ajo e 2015-tës. Mbrojtja është një ndër më të mirat në Europë. Bonucci e Chiellini në qëndër janë thjeshtë të pakalueshëm ndërsa Alex Sandro e Dani Alves nga krahët janë si dy motora pa frena, gjithmonë të pranishëm në manovrën sulmuese të skuadrës, pa harruar që në portë është një ekspert si Gianluiggi Buffon. Në mesfushë Pjanic e Khedira formojnë një dyshe perfekte përpara mbrojtjes, madje me formën e tyre kanë ulur në stol edhe një lojtar të rëndësishëm si Claudio Marchissio.

Në Torino i kanë harruar tashmë lojtarë të tillë si Pirlo, Vidal e Pogba. Në skemën 4-2-3-1 të Allegrit ka vend për Mandzukic që ka bërë të pabesueshmën në këtë sezon duke sakfrikuar jo pak përsa i përket pozicionit të tij në fushë, rolin e fantazistit e bën Dybala, ndërsa herë Cuadrado dhe herë të tjera Dani Alves luajnë në krahun e djathtë të sulmit. Në qëndër të repartit ofensiv është një killer i vërtetë si Gonzalo Higuain që ka justifikuar shpenzimin e madh që bërën drejtuesit bardhezinj për të duke realizuar 32 gola në 46 ndeshje. Nga Berlini në Cardiff në një distancë kohore prej dy vitesh, Juventusi ka ndryshuar shumë dhe këtë herë për mirë, sepse tashmë është një skuadër më e pjekur dhe me shumë ekpseriencë e aftë për të triumfuar në cdo kompeticion ku merr pjesë.