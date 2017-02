“Ngec” Bayerni, 1-1 me Schalke 04, fiton Dortmund

Bayerni u ndal në shtëpi nga Schalke 1-1 në një ndeshje që dukej se do ta kishte të lehtë. Përshtypje që u krijua pasi Bajerni i kritikuar se ka shprehur pak spektakël së fundmi, synoi të luante me ritëm të lartë dhe në minutën e 9-të, Robben evitoi kundërshtarë në e djathta duke kaluar dhe ishin Badstyber , holandezi gjeti Vidal që shërbeu për Lewandowskin me instiktin e polakut që nuk fali. Bayerni në avantazh, por nuk pati shumë kohë për t’ju gëzuar pasi Schalke reagoi menjëherë, në minutën e 13 kur Naldo në goditjen e dënimit ja doli të befasonte Neuer.

Gjithcka në ekuilibër nga e para dhe madje në barazim edhe me shtyllat, e para në minutën e 40 me Burgstaller në goditjen e të cilit topi vallëzoi mbi linjën fatale dhe e dyta vetëm dy minuta më pas kur Lewandowski goditi kryqëzimin e trarëve. Rezultati nuk ndryshoi as në pjesën e dytë pavarësisht tentativave të Bajernit, me skuadrën e Ancelottit që duket se ka një pikë të dobët, janë plot 5 golat e pësuar në këtë sezon në cerekorëshin e parë të lojës.

Nga barazimi i Bajernit nuk përfitoi dot Leipzig që pësoi humbjen e 3-të në kampionat, pasi u mposht 1-0 në transfertë nga Dortmund. Aubameyang ishte heroi i verdhezinjve në këtë 90 minutësh me skuadrën e Tuchel që pas kësaj fitorje hyn në zonën Champions. 3 pikë të merituara për më tepër për Dortmundin që e dominoi takimin aq sa Leipzig goditi vetëm 1 herë në kuadrat gjatë gjithë takimit ndërsa pa gjithsesi t’i anullohej dhe një gol në minutën e 94-tërt.

Për sa i përket takimeve të tjera, Wolfsburgu u mposht në Këln 1-0, me golin e Modeste që afron Ujqërit me zonën e rënies nga kategoria, ndërsa Gladbah siguroi fitoren e dytë radhazi , në shifrat 3-0 ndaj Freiburgut.