Ngre “flamurin e bardhë” edhe Vrapi

Shtohet radha e të dëmtuarve në radhët e Vllaznisë dhe telashet për trajnerin Armando Cungu. Mbrojtësi Endri Vrapi është larguar nga grumbullimi i skuadrës shkodrane në Ulqin për shkak të gjjendjes gripale. Mbrojtësi 35-vjecar i shtohet listës së emrave që nuk do të jenë të gatshëm për sfidën e fundjavës kundër Tiranës. Trajneri Cungu, përveç Vrapit nuk do të ketë në dispozicion as Shtubinën, Pepën dhe Bicajn për shkak kartonësh, ndërsa Elis Bakaj deklaroi publikisht se e kishte të pamundur aktivizimin në këtë ndeshje ku me shumë mundësi njëra prej skuadrave do të rrëzohet një kategori më poshtë. Vrapi ashtu si Bakaj ka një të shkuar si lojtar bardheblu, por arsyetimi zyrtar i largimit të tij nga grumbullimi është gjendja shëndetësore. Aktualisht Cungu ka në dispozicion një organikë të reduktuar pasi ndodhet në Ulqin me 15 lojtarë nga ekipi i parë dhe dy nga të rinjtë pasi malazezët Agovic e Cicmil nuk janë përfshirë gjithashtu në planet e trajnerit shkodran për ndeshjen e fundit, ndërsa Vecaj dhe Marku e kanë mbyllur sezonin disa javë më parë për shkak të dëmtimeve afatgjata. Një situatë aspak pozitive në radhët e skuadrës shkodrane që do të luajë në Shkodër këtë fundjavë ndoshta 90 minutëshin më të rëndësishëm të dekadave të fundit.