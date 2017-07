Niki Lauda: Alonso nuk vjen te Mercedes

Në javët e fundit është folur shumë për një kalim të Fernando Alonsos te Mercedesi në 2018-tën, por dicka e tillë ka fare pak gjasa të ndodhë. Niki Lauda presidenti jo ekzekutiv i skuadrës gjermane, ka përjashtuar kategorikisht cdo hipotezë për një transferim te mundshëm te pilotit spanjoll te Mercedes. 2-herë kampioni i Botës në Formula 1 është në skandencë kontrate me McLaren-Hondën dhe nuk ka asnjë shans që Alonso të rinovojë me skuadrën angeleze pasi në këto 3 sezone te shigetat e argjendta, 35-vjecari ka përjetuar periudhën më të errët të karrierës së tij pasi nuk ka patur asnjëherë një makinë kompetitive dhe gjithmonë ka notuar në ujra të turbullta. Totto Wolf shefi i skuadrës Mercedes në deklaratat e tij i ka lënë të hapura mundësitë që një ditë Alonso të firmosë me skuadrën gjermane, por për të shuar përfundimisht këto zëra ka menduar Lauda. Austriaku 3-herë kampion Bote në Formula 1, duke iu referuar edhe bisedave që ka patur sëfundmi me Totto Wolf ka theksuar, se Lewis Hamilton ka kontratë dhe Alonso nuk mund të kalojë te Mercedes, kjo për vetë faktin se drejtuesit e skuadrës gjermane nuk kërkojnë të kenë në skuadër dy pilotë të njëjtit niveli, pasi nuk duan mosmarrëveshje dhe polemika brenda skuadrës, dhe për këtë arsye janë shumë të kënaqur me dyshen që kanë aktualisht në dispozicion Hamilton-Bottas.