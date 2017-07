Nje gjigant boshnjak në provë te Vllaznia

Rinovimet e kontratate me futbollistët kryesorë që mbyllën sezonin e kaluar por edhe afrimet e reja, sikurse ishte rasti i Edon Hasanit, mbeten prioriteti i Vlaznisë në këtë periudhë merkatoje. Prej ditësh trajneri Arando Cungu ka nisur fazën përgatitore, periudhë gjatë së cilës do të testojë ndonjë element për të cilin ende nuk është i bindur. Në Shkodër ka mbërritur sulmuesi boshnjak Nedo Turkovic, i cili do të vihet për disa ditë nën urdhrat e Cungut për një periudhë prove. I gjatë 1 metër e 90 centimetra, sulmuesi 27-vjecar gjatë karrierës së tij të deritanishme përveç se në Bosnjë-Hercegovinë, ka luajtur edhe në Azerbajxhan, Kazakistan dhe Slloveni.

Cungu po planifikon madje edhe ndeshje miqësor, për ta vëzhguar këtë lojtar në kushtet e lojës.

Gjithashtu është rikthyer edhe mesfushori kosovar Alban Ramadani, pas mungesës disaditore për shkak të një udhëtimi të detyruar drejt Zvicrës.

Përshtypjet e parë për këtë futbolist janë pozitive, por ende të pamjaftueshme për t’i ofruar menjëherë kontratë.

Edhe Ramadani ashtu si Turkoviç do të shihen me shumë kujdes në ditët në vijim, para se të vendoset nëse do të vishen kuqeblu. Përpjekjet e drejtuesve shkodranë për të ndërtuar një skuadër të fortë për sezonin e ri vazhdojnë, ndaj ditët e ardhshme mund të ndodhin të tjera surpriza.