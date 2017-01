Një ish lojtar i Milanit i bashkohet Kukësit

Kukësi i ka nisur përgatitjet për pjesën e dytë të sezonit, me një risi që ngjall jo pak interes për tifozët e kryesuesve aktualë të Superiores. Në seancën stërvitore të zhvilluar në Antalia, pjesë e ekipit verilindor ka qenë dhe një ish-futbollist që në të kaluarën ka patur kontratë me Milanin, si Favour Anieka. 22 vjecari që luan në pozicionin e mesfushorit të avancuar i është bashkuar Kukësit në stërvitje dhe do të jetë në provë te kjo skuadër përpara se të vendoset nëse ai është i vlefshëm për të qenë dhe në të ardhmen pjesë e ekipit. Aniekan, në fakt është pa ekip që në periudhën e verës, dhe gjatë gjithë periudhës që ka qëndruar te Milani ka qenë i huauzar vazhdimisht në ekipe të dorës së dytë.