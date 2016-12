Novara kalon Carpin 2-1

Novara e mbyll vitin 2016 me një fitore të rëndësishme që i siguron tre pikë të arta në luftën për një vend në play off të Serie B. Skuadra piemonteze kaloi 2-1 Carpin në ndeshjen e javës së 21 të transmetuar në Supersport. Emocionet më të mëdha të kësaj sfide i dhuruan 45 minutat e para kur u shënuan edhe të gjithë golat. Ishte Lasagna ai që kaloi në avantazh skuadrën mike që në minutën e 22-të.

7 minuta më vonë, Sansone barazoi shifrat duke rikthyer në lojë skuadrën e Novarës. Goli i tretë dhe i fundit i ndeshjes u shënua nga Sansone në minutën e 32.

Me këtë fitore, Novara ngjitet në vendin e 11 të klasifikimit duke e mbyllur vitin me 28 pikë të grumbulluara, 4 më pak se Carpi që mbetet në zonën play off.