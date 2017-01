Nuancat roze te sportit

Manequin Challenge është kthyer në një modë virale në të gjithë globin por ka edhe nga ata që thyejnë ligjet e gravitetit për të dhuruar një video vërtet mbresëlënëse. Kjo mund të konsiderohet edhe si sfida më spektakolare e manekinit. E xhiruar në një palestër nga protagonistë anonimë, “Manequin Challenge” që propozohet në këto pamje është vërtet spektakolar, ndoshta videoja më e realizuar e vitit që lamë pas.

“Sports Ilustrated” dhuron një koleksion vërtet të veçantë. Tre prej modeleve më të kërkuara në botën e modës bashkohen në një klip të vetëm për të dhuruar disa poza vërtet të nxehta. Bëhet fjalë për Chrissy Teigen, Bar Refaeli e Genevieve Morton. Revista prestigjoze i sjell modelet me disa nga pozat më spektakolare të vitit që lamë pas. Një dhuratë vërtet e veçantë për të gjithë ndjekësit e botës së modës dhe sportit.

Do të jetë aktorja amerikane, Eva Longoria, bukuroshja që do të pushtojë skenën e FIFA-s këtë të hënë në ceremoninë gala ku do të shpërndahen çmimet e vitit që lamë pas. Ish bashkëshortja e Tony Parker është përzgjedhur nga organizatorët për të qenë ajo imazhi kryesor i ceremonisë së kampionëve, “FIFA Football Aëards”. Një gjetje e zgjuar nga ana e FIFA-s që synon të rikthejë popullaritetin e ceremonisë pas ndarjes nga “France Football”.