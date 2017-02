Nuancat “rozë” të sportit

Tom Brady hyri në histori si lojtari më i suksesshëm i futbollit amerikan pas suksesit në finalen e 5 të Superbowl. Cili është sekreti i suksesit të tij? Sigurisht që bashkëshortja Gisele Bundchen. Modelja braziliane qëndron prej disa vitesh në krah të Brady dhe sipas mediave rozë, ajo është femra që ka arritur të ndryshojë jetën e futbollistit amerikan. Bundchen ishte e pranishme edhe në finaen e fundit të luajtur në Houston ku New England triumfoi ndaj Atlanta Falcons.

Genevieve Morton sfidon dimrin dhe shkrin akujt e alpeve zvicerane. Bukurshja amerikane pozon me rroba banje në temperatura vërtet të ulëta por arrin ta mbyllë me sukses setin fotografik për revistën “Sports Ilustrated”. Morton është një modele e apasionuar pas sportit por ndryshe nga shumë kolege të saj që preferojnë detin, ajo ka pasion garat me ski.

Jessy Erinn po shkëlqen në botën e modës britanike. Bukuroshja bionde ka arritur të fitojë famë të madhe gjatë muajve të fundit duke parakaluar me shpejtësi gjithë koleget e saj dhe për këtë ka një arsye, linjat ideale. Jessy edhe pse ende shumë e re aplikon fitnessin duke qëndruar përherë në top formë.