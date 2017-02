Nuancat roze te sportit

Tashmë është zyrtare, Caroline Wozniacki konfirmon lidhjen me basketbollistin amerikan të San Antonio Spurs, David Lee. Tenistja daneze që tre vjet më parë u nda nga golfisti Rory McIlroy ka arritur të gjejë dashurinë e momentit dhe bëhet fjalë për shtatlartin e koshit të NBA. Ajo postoi në Snapchat një foto me trëndafilat e dhuruar nga i dashuri i saj në ditën e San Valentinos duke theksuar se është një femer me fat që ka njohur një njeri të tillë.

Ashley Graham magjike nga Ishujt e Fijit. Modelja amerikane dhuron poza të nxehta nga ishulli i paqësorit. Në shërbimin për revistën “Sports Ilustrated”, bukuroshja amerikane shfaqet në formë të shkëlqyer dhe rrëfen eksperiencën unikale në një prej shërbimeve më të veçanta fotografike në jetën e saj.

Chrissy Teigen, mbretëreshë e natyrës. Modelja amerikane me origjinë aziatike është shumë e lidhur me sportet në natyrë dhe ajo nuk ngurron të reklamojë pasionin e saj. Në një video të realizuar për një fushatë publicitare ajo shfaqet mahnitëse ku reklamon bukurinë që i ka falur natyra.