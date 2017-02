Nuancat “rozë” të sportit

Usain Bolt nuk është një rekordmen vetëm në pistat e atletikës por edhe në karnavalet e Trinidadit. Kampioni olimpik është një nga ndjekësit më të rregullt të karnavaleve në vendin e karaibeve dhe nuk kishte arsye për mungesë edhe këtë vit. Ai zbriti me avionin e tij privat në ishull ku u stacionua për disa ditë dhe shijoi sektaklin në rrugët e Trinidadit duke u bërë një nga protagonistët e festës. I luer me bojë ai marshoi në rrugët kryesore të qytetit Macqueripe, ndërsa nuk mungoi performanca e tij në një skenë muzikore dhe fotot e shumta selfie me fansat e tij.

Mesut Ozil po kalon momente të arta në jetën e tij private. Mesfushori i Arsenalit ka nisur një histori me Miss Turqinë e vitit 2014, Amine Gulse. Ai është fotografuar në Stamboll në shoqërinë e bukuroshes së lindur në Suedi. Gulse është një prej femrave më të njohura të Turqisë pasi ajo nuk është vetëm modele por edhe aktore. 23-vjeçarja ka marrë pjesë në disa seriale, ndërsa asnjëherë nuk i ka komentuar zërat për historinë me fantazistin e Kombëtares Gjermane.

Roberto Mancini i dedikohet kërcimit. Trajneri italian që nuk ka nisur ende asnjë punë të re që pas largimit nga stoli i Interit, shfaqet në një format tjetër nga ai që jemi mësuar të shikojmë. 52-vjeçari tregoi një formë fantastike dhe një performancë pothuajse perfekte në spektaklin “Vallëzim me Yjet”.