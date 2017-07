Nuancat “rozë” të sportit

​Ajo quhet Daniela Tamayo. Bjondja seksi me forma shperthyese ka lindur ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes, por qe nga femijeria jeton ne Kolumbi. Lehtesisht eshte kthyer ne nje prej femrave me te ndjekura ne rrjetet sociale kjo fale edhe faktit se ashtu sic e cileson veten eshte fansja me cmendur e Radamel Falcaos por edhe Hames. Krahas fotove te nxehta qe nuk kursen t’i ndaje me miqte e saj virtual Daniela shpesh deklaron ne statuset e saj edhe fjalet me te embla per ikonat e futbollit. Nuk e dime nese liket e marra prej saj edhe nga vet personazhet e permendur do te perkthehen edhe ne kontate ne jeten reale.

Ania Gadeo eshte peruanja qe i ka marre mendjen dhe zemren Ronaldinhos kete vere. Modelja e Play-boy njeherazi dhe kengetare eshte pare me shume se sa nje here nen shoqerine e ish yllit brazilian te Barces dhe Milanit, sic ajo vet e ka cilesuar 37 vjecari fitues i Topit te Arte mund te jete i fundit i romantikeve.

Soraja Vucelic, e cila pak kohe me pare u perfol per lidhjen me yllin brazilian te Barcelones, Neymar, duket se po mundohet t’i tregoje 25-vjecarit se cfare ka humbur tashme qe ata nuk jane me bashke. Modelja aktualisht po pushon ne Tailande dhe fotot e videot qe postn e shfaqin me ne forme se kurre.