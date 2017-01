Nuk ka largime, Flamurtari do qendërmbrojtës

Drejtuesit e Flamurtarit nuk shqetësohen aspak nga zërat e merkatos, që i largojnë nga Vlora disa futbollistë kuqezi. Të gjithë ata që përfliten në media do të qëndrojnë nën urdhrat e Mezanit, madje organika e Flamurtarit mund të përmirësohet me një mbrojtës qendre, sigurisht nëse gjatë janarit do të gjendet profili i duhur i lojtarit që kërkojnë drejtuesit.

2017-ta në fakt ka nisur me një ndryshim, ose më saktë një plotësim në stafin teknik. Petraq Bifsha është emëruar zëvendëstrajner i Flamurtarit, pozicion që kishte mbetur bosh që pas largimit të Maganit me bashkëpunëtorët e tij. Përsa u përket lajmeve nga infermieria, mesfushori malazes Radovic do t’i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale në gju, ndërsa Galic në orët në vijim do t’i bashkohet skuadrës, para nisjes drejt Turqisë për fazën përgatitore.

Kuqezinjtë paraditen e të shtunës së ardhshme do të mbërrijnë në Antalia, kur do të qëndrojnë për gati dy javë në kuadër të përgatitijeve për pjesën e dytë të sezonit.

Administrsatori Sinan Idrizi ka patur kontakte të përditshme me ekipin, pasi dëshiron që skuadra të ketë vijimësi në rezultate, pse jo ta mbyllë sezonin me troeun e Kupës, duke siguruar kështu edhe pjesëmarrjen në Europë.