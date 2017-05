Flamurtari e Vllaznia braktisin garën për Europën

Flamurtari dhe Vllaznia, të cilave u shtohet vetëm Korabi që aventurën në elitë e mbylli shumë javë përpara fundit të kampionatit, janë dy klubet e mëdha që nuk janë licensuar për kupat e Europës. Konfirmimi u dha nga Eduart Gjini, shefi i sektorit të licensimeve në Federatën Shqiptare të Futbollit. Një verdikt i dhënë në fillim të muajit Maj, por që u mbajt konfidencial deri në fund të sezonit për të mos ndikuar në garë. E megjithatë, klubet e interesuara ishin njoftuar dhe kjo situatë ndikoi në ecurinë e tyre. Kështu shpjegohet rënia e Vllaznisë, që deri tre javë përpara fundit të kampionatit synonte vendin e katërt dhe ndoshta një biletë në Europa League. E njëjta gjë vlen edhe për Flamurtarin, që në rast të fitores me Laçin në javën e parafundit do të synonin vendin e katërt. Por vlonjatët i përqendruan llogaritë vetëm te mbijetesa dhe barazuan me kurbinasit.

“Në fillim të procesit, të gjithë klubet dorëzuan dokumentacionin për përfitimin e licencës europiane. I pari që u skualifikua ishte Korabi për mosplotësim të kushteve dhe dibranët nuk e apeluan vendimin për shkak se kishin marrë rrugën e rënies nga kategoria. Më datë 4 maj, pas plotësimit të së gjithë kushteve, u pajisën me licencë Kukësi, Partizani, Skënderbeu, Luftëtari dhe Teuta. Ndërsa Vllaznia, Flamurtari, Tirana dhe Laçi nuk e përfituan dot licencën. Këtyre klubeve u la një afat për të apeluar vendimin, dhe të vetmit që apeluan ishin Tirana dhe Laçi, të cilët pas dorëzimit të dokumenteve shtesë, arritën të pajiseshin me licencë.”

Situata e borxheve të prapambetura dhe gjyqeve me ish-lojtarët nuk ka ndikuar sepse nuk ishte pjesë e kërkesave të UEFA-s, ndërsa Gjini zbuloi edhe stadiumet që do të presin ndeshjet ndërkombëtare të ekipeve shqiptare.

“Kuksësi dhe Partizani kanë dorëzuar marrëveshje me stadiumin “Elbasan Arena” dhe të gjitha ndeshjet e kupave të Europës do t’i zhvillojnë aty. Përveç Skënderbeut, edhe Luftëtari kanë dorëzuar kontratë për ti luajtur ndeshjet në stadiumin e Korçës.”