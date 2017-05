Ofendoi gjyqtarin, Vucaj pezullohet dy ndeshje

Erjon Vucaj pezullohet dy ndeshje nga Komisioni i Disiplinës në Federatën Shqiptare të Futbollit, për sjelle ofenduese ndaj zyrtarit të ndeshjes Laci – Luftëtari 2-1. Mesfushori shkodran, u ndëshkua me karton të kuq pasi goditi me top kundërshtarin e shtrirë në tokë, por nuk u mjaftua me kaq, pasi reagoi edhe ndaj gjyqtarit, cka i kushtoi edhe një ndeshje më shumë pezullim.

Vucaj përvecse me Partizanin në ndeshjen përmbyllëse të javës së 33-të, do të mungojë edhe në takimim pasardhës me Vllazninë. Ndërkohë klubi i Lacit gjobitet 150 000 lekë për sjellje të gabuar të tifozëve.

E njëjta masë ndëshkimore dhe për të njëjtin motiv u vendos edhe për për Partizanin, duke iu referuar relacioneve të zyrtarëve të ndeshjes mbi reagimet e tifozëve të kuq në përballjen me Kukësin.

Për sjellje të gabuar të tifozëve korcarë në takimin me Vllazninë ndëshkohet ndëshkohet me gjobë edhe Skënderbeu, por këtë rast vlera e gjobës është 100 000 lekë.