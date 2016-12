Ajeti synon qëndrimin te Torino

Merkato e Janariit përfaqëson një periudhë të rëndësishme për karrierën e Arlind Ajetit. Me hapjen e afatit të transferimeve të dimrit, mbrojtësi shqiptar duhet të zgjedhë se çfarë rrugë do të marrë karriera e tij. Pas një fillimi të vështirë të sezonit, me dy dëmtime të një pas njëshme, kuqeziu vuajti që të siguronte hapësira te Torino. Debutimi zyrtar me “granadat” u regjistrua më 30 Nëntorin e kaluar, në përballjen e Kupës së Italisë kundër Pisa-s.

Për fat të keq, ajo mbeti ndeshja e vetme në të cilën Ajeti është aktivizuar gjatë kësaj pjese të parë të sezonit, ndërsa për vitin 2017, kuqeziu ka shumë dëshirë të konfirmojë forcën dhe të ndryshojë hirearkitë në mbrojtjen e Torinos. Me trajnerin Mihajlovic që ende nuk e cilëson mes zgjedhjeve të para në skuadër, një hipotezë konkrete ka qenë transferimi i futbollistit për gjysmën e mbetur të sezonit në Serinë A.

Pescara, Crotone dhe Empoli janë interesuar në klubin “granada” për huazimin e 23-vjeçarit. Të treja këto skuadra, që janë në garën për mbijetesën në elitën e futbollit italian, do ti garantonin Ajetit hapësirën e nevojshme për të luajtur titullar. Gjithçka do të varet edhe nga manovrat e klubit në merkato, që në rast të përforcimeve në repartin difensiv mund ti këshillonte lojtarit të huazohej në një tjetër ekip për të garantuar më tepër minuta lojë. Megjithatë, për momentin, synimi i mbrojtësit shqiptar është që të qëndrojë te Torino, për të luajtur shanset e tij dhe të provojë të shndërrohet në një element të rëndësishëm në skuadër.