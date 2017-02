Ogunjimi: Skënderbeu, klubi më i mirë në Shqipëri

Marvin Ogunjimi, goditja e ditës së fundit në merkato nga Skënderbeu, është bashkuar me skuadrën. Sulmuesi ka hedhur firmën 1-vjecare, poza e prezantimit me Presidentin Takaj dhe më pas drejt e në fushë nën urdhërat e Ilir Dajës. Me një CV për t’u vlerësuar, 7 prezenca me Kombëtaren Belge, eksperienca me skuadra si Genk, Standart Liezh apo Majorga, pritet të godasë në fushë, por goditjen e parë 29-vjecari e bën që me fjalët e prezantimit.

“Arrita dje në Shqipëri dhe skuadra më priti shumë shumë mirë. Jam shumë i lumtur që jam këtu, pasi është klubi më i madh në Shqipëri”.

Klubi më i madh në Shqipëri, kushedi cdo të mendojnë te Tirana apo Partizani, por mos mendoni se nuk i njeh, të paktën të kuqtë ka patur rastin t’i ketë përballë si kundërshtar verën e 2016 kur luante me Stromsgodet.

“E di që futbolli këtu është fizik, pasi kam luajtur një ndeshje kundër Partizanit në Europë, dhe e pashë skuadrën të luante shumë mirë vitin e kaluar. Ishte një skuadër e mirë, fizike, dhe me mentalitet të fortë, nuk dorëzohej kurrë dhe me lojtarë shumë teknikë”.

Objektivi ndërkohë është i qartë, Ogunjimi e di shumë mirë se për se ka ardhur te Skënderbeu.

“Besoj se skuadra kërkon të fitojë titullin, tani jemi 4 pikë larg Kukësit kështu që e dimë cfarë të bëjm. Na duhet t’i rikuperojmë këto pikë dhe të shpallemi kampionë. Është e thjeshtë!”

Thënë kështu, duket vërtet fjalë goje. Gjithsesi kur pyetet se cilat njeh nga skuadra shqiptare, sulmuesi më i ri i Skënderbeut fikson edhe datën se kur mund të zbresë në fushë.

“Unë njoh vetëm Partizanin, Tiranën dhe Kukësin, por Skënderbeu është klubi më i madh. Të tjerat do i njoh shumë shpejt. E di që luajmë ndeshjen e radhës ndaj Lacit në Kupë pas barazimit 1-1 dhe shpresoj të luaj atë ndeshje minutat e para. Ndoshta dhe më herët. Trajneri është shefi dhe vendos ai, por më duhet të stërvitem ca para se të luaj, por besoj se do punoj fort dy javët e ardshme dhe shpresoj të luaj sa më shpejt”.

Një prezantim aspak tipik, larg deklaratave shabllon. Tani Ogunjimit i mbetet të jetë i vecantë edhe në fushë.