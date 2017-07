Oj Simpson i shpëton sërish drejtësisë

Oj Simpson braktis qelinë e burgut.

Për ish-ylli NFL periudha e izolimit ka përfunduar dhe prej 1 Tetorit të këtij viti, ai do të ketë mundësinë të lërë qelitë e burgut Lovelock në Nevada, vend në të cilin OJ Simpson ka qëndruar prej 9 vitesh, me akuzën për grabitje me armë dhe mbajtje peng të personit. Ish-kampioni i Rugby-s ka arritur të fitojë lirinë me kusht. Në fjalën e tij 70-vjecari pas degjoi vendimin e gjykatësit, u shpreh i keqardhur për gjithcka ka ndodhur dhe kërkoi ndjesë publike. Gjithashtu ai shtoi se ndodhet në një moshë ku kërkon të kalojë më shumë me fëmijet e tij dhe se është i penduar për gjithcka ka bërë.

Të njëjtat argumenta ka paraqitur dhe vajza e tij, Arnnette Simpson, e cila me lot në sy u shpreh se babai i saj meriton një shans të dytë. Oj Simpson për akuzën e ngritur rrezikonte një masë dënimi nga 9 deri në 33 vite burg. Në 13 Shtator të 2007, ish-kampioni ishte futur në dhomën e një hoteli në Los Angelos, ku ka kërcënuar me armë dy punëtorë të hotelit. Gjykata vendosi ta linte të lirë pas argumentave të paraqitura, për sjellje të mirë gjatë kohës së izolimit si dhe për faktin se ai nuk përbën më rrezik për shoqërinë. Vitë më parë Oj Simpson u akuzua për vrasjen e ish-bashkëshortes së tij. Akuzë e cila nuk u vërtetua dot kurrë nga ana e prokurove amerikanë, për shkak të mungesës së provave edhe pse dyshimet e tyre lindin mbi baza të forta.