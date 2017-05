Shehi: Titulli në dorën tonë, kalendari i vështirë

Rrallë herë ndodh që Orges Shehi të gabojë, e aq më tepër dy herë në një ndeshje ku cdo rezultat tjetër përvec fitores do ta nxirrte Skënderbeun nga gara për titullin kampion. Në një lidhje direkte me Zona Gol, veterani e portës riktheu emicionet e fitores me përmbysje ndaj Vllazninë, ku në një moment edhe ai vetë thuasje e kishte humbur shpresën për marrjen e tri pikëve.

Pas humbjes me Partizanin në fund të fazës së tretë, shumëkush e konsideroi përfundimisht jashtë garës për titull Skënderbeun, por me shtatë fitore radhazi, 5 në kampionat dhe 2 në kupë, kampionët në fuqi kanë gjithcka në dorën e tyre. Janë edhe katër finale, dy me rivalët direkt për titullin, kalendar që sipas Shehit vazhdon të jetë më i vështirë për skuadrën e Dajës.

Në moshën 39-vjecare është e pashmangshme të mos mendosh për tërheqjen nga futbolli i luajtur. Për një futbollist profesionit si Shehi, ky moment nuk ka ardhur ende.

Tashmë pjesë e stafit të kombëtares, Orges Shehi zbulon se presidenti Takaj ia ka lënë derën të hapur për një rol drejtuesi në klubin korcar.