Osmani: Kundër Trakait do të synojmë fitoren

Shkëndija kërkon kalimin në fazën e play-off dhe rruga këtë herë kalon nga Lituania. Përballë Trakait kuqezinjtë do të provojnë të kalojnë një tjetër raund dhe këtë e bëri të qartë në konferencën për shtyp dhe trajneri Qatip Osmani por dhe kapiteni Ferhan Hasani, që vlerësojnë kundërshtarin por kanë besim te cilësitë e tetovarëve.

“Sigurisht se ndeshjet që kemi zhvilluar deri tani në UEFA Europa League na japin shpresë për të kaluar në fazën e play offit. Tani përballemi me Trakain për të cilët kemi respekt të madh. E dimë se është skuadër ambicioze që mundohet të luajë futboll të bukur. Por megjithatë ne do të mundohemi që të kalojmë edhe këtë raund. Fakti që Trakai eliminoi një ekip si Norrkopingu tregon se bëhet fjalë për skuadër kualitative dhe ne me seriozitet të plotë presim këtë ndeshje. Pretendojmë të shënojmë gol, do të ishte mirë që të fitonim, por nuk do të ishim të pakënaqur edhe me barazim me gola të shënuar”, deklaroi trajneri Osmani.

Për kapitenin Hasani, Trakai nuk është rastësisht në raundin e 3-të dhe kjo do të thotë që sfida me ta mbetet tejet e vështirë.

“Kemi respekt maksimal për Trakain. Normal ata nuk janë rastësisht në raundin e tretë, ndoshta bëhet fjalë për ekip më të fortë se dy parapraket që kishim. Jemi të përatitur maksimalisht për këtë ndeshje. Do të hyjmë me koncentrim maksimal, të plotësojmë detyrat që do të na japë stafi teknik dhe besoj se do të marrim rezultat pozitiv për të kaluar në play-off”,

Ndeshja me Trakain do të luhet këtë të enjte në stadiumin “LFF” të në orën 19:30.