Osmani spektakolar, barazim 1-1 në Laci-Skënderbeu

Barazim 1-1 në sfidën e parë cerekfinale të Kupës së Shqipërisë mes Lacit dhe Skënderbeut. Një supergol i Osmanit në fund i hoqi fitoren nga duart skuadrës së Bledar Sinellës. Laci bëri gjithcka për ta fituar këtë ndeshje por shpërdoroi shumë përpara portës dhe finalizimi i Kanaparit nuk i mjaftoi bardhezinjëve. Shifrat 1-1 favorizojnë ndjeshëm, Skënderbeun edhe pse kualifikimi do të vendoset në ndeshjen e kthimit që do të zhvillohet në Korcë pas 2 javësh.

Risi në formacionet e të dyja skuadrave. Te Laci trajneri Sinella u jepte nga një fanellë titullari dy lojtarëve të afruar sëfundmi brazilianit, Sergio Junior i huazuar pikërisht nga Skënderbeu dhe ganezit Emmanuel Mensah. Ilir Daja në krahun tjetër propozonte Tefik Osmanin në rolin e mesfushorit përpara mbrojtjes ndërsa në sulm aktivizonte treshen, Fukui-Gavazaj-James. E nisi më mirë Skënderbeu por Fukui në minutën e 5-t nuk devijoi sic duhet me kokë një krosim të Marco Radas. Vetëm pak sekonda më vonë rreziku kaloi në portën tjetër por Mensah shpërdoroi në mënyrë të pabesueshme një mundësi të shkëlqyer për ti dhënë avantazhin Lacit, teksa i lirë brenda zone pas një kombinimi perfekt me Sergio Junior e dërgoi topin shumë lart kuadratit. Në të 16-tën ishte rradha e bardhekuqëve për të provuar, por nigeriani James Adeniyi për fare pak nuk gjeti portën pas një krosimi shumë të mirë të Gledi Micit. 4 minuta më pas Fukui nuk arriti të devijonte një krosim të Vangjelit, nga e djathta e sulmit. Episodi më i rëndësishëm i pjesës u regjistrua në të 21-tën. Emmanuel Mensah pas një aksioni personal dhe një kombinimi shumë të bukur me Sergio Junior arriti të realizonte, por në mënyrë shumë të dyshimitë goli që do ti jepte avantazhin Lacit u anullua nga gjyqtari anësor Redi Avdo për pozicion jashtë loje të sulmuesit ganeze. Pamjet e përsëritura tregojnë që Mici mban në lojë Mensah, dhe goli duhej dhënë si i rregullt. Minutat e mbetura të pjesës së parë ishin disi më të qeta, edhe pse Laci provoi në dy raste për të zhbollkuar shifrat. Skuadra e Bledar Sinellës iu afrua golit pas një ekzekutimit të një goditjeje këndi në të 40-tën, ndërsa 4 minuta më pas provoi dhe Gjoni me kokë por topi kaloi ngjitur me shtyllën e portës së mbrojtur nga Orges Shehi. Sërish i rrezikshëm Laci në fillimin e pjesës së dytë, por Mensah në të 49-të i vetëm përballë Shehit në një pozicion disi të prirët goditi vetëm rrjetën e jashtme.

Dy mundësi të tjera për Lacin në harkun e pak minutave, fillimisht provoi Mensah nga distanca dhe më pas Gjoni që nga dy hapa nuk arriti ta dërrgonte topin në portë. Në sulmin e Skënderbeut dicka nuk shkonte dhe trajneri Daja për ti dhënë më shumë freski repartit të avancuar në harkun e 2 minutave hodhi në fushë, iranianin Reza Karimi dhe Liridon Latifin, për Fukuin dhe Gavazajn. Por as hyrja në fushë e këtyre dy futbollistëve nuk ndryshoi dicka në lojën sulmuese të Skënderbeut. Në krahun tjetër Laci më kërkues dhe përpjekjet e shumta të bardhezinjëve u shpërblyen në minutën e 69-të për meritë të dy lojtarëve të ardhur nga stoli. Ansi Nika krosoi saktë në zonë dhe aty Kanapari nuk fali duke mposhtur Shehin dhe duke realizuar golin e tij të parë me fanellën e Lacit. Skënderbeu provoi të reagonte por tentativa e Orelesit në të 82-tën, përfundoi mbi traversë. Korcarët e rritën presionin drejt portës së Selmanit, duke gjetur golin e barazimit vetëm 1 minutë përpara fundit të kohës shtesë me Tefik Osmanin. Me një veprim spektakolar 31-vjecari realizoi një gol fantastik, që shpëtoi Skënderbeun nga humbja dhe dha një bonus të madh skuadrës korcare përsa i përket cështjes së kualifikimit.