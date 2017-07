Panathinaikos e do, por Sadiku shkon në Poloni

Orët e fundit u fol shumë për një interesim të madh të grekëve të Panathinaikosit për Armando Sadikun, bazuar dhe në ato që raportonin mediat më të mëdha të këtij vendi, por sulmuesi kuqezi duket se e ka vendosur se ku do të jetë e ardhmja e tij. Sipas të përditshmes zvicerane “Blick”, që përgjithësisht është shumë e saktë lidhur me transferimet e lojtarëve nga kampionati i saj, Sadiku pritet të firmosë në Poloni, me skuadrën më të madhe të këtij vendi, Legian e Varshavës. Blick raporton se madje Sadiku pritet në Poloni për të kryer vizitat mjekësore dhe për të finalizuar transferimin e tij nga Zyrihu te klubi polak, gjithmonë nëse nuk ndodh ndonjë e papritur e minutës së fundit. Gjatë kësaj merkato vere, Sadiku ka qenë një prej emrave më të përfolur në merkaton e kuqezinjve por dhe të kampionatit zviceran, teksa të shumta kanë qenë skuadrat që kanë shfaqur interes për të, por tashmë transferimi i tij te Legia duket cështje e mbyllur.