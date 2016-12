PAOK bën planet për Ergys Kacen

E ardhmja e Ergys Kaces është ende e paqartë. Mesfushori shqiptar pas largimit nga Viktoria Plzen, ku ishte huazuar nga Paoku, më 27 dhjetor pritet të nisë stërvitjen me skuadrën që zotëron kartonin e tij. Gjithsesi Drejtuesit e klubit grek edhe nuk kanë vendosur nëse do ta huazojnë në një skuadër tjetër, apo do ta federojnë për pjesën e mbetur të sezonit. ,

Sipas medjave greke, cështja “Kace” lidhet me transferimin e mundshëm të mesfushorit boshnjak Gojko Cimirot nga Paoku te Sassuolo në Serinë A.

Nëse kjo lëvizje do të ndodhë gjatë merkatos së janarit, atëherë Kaces do t’i hapej vendi në mesfushë me drejtuesit e Paokut që do ta mbanin korcarin të paktën deri në fund të sezonit.

Një gjë është e sigurtë, në fund të dhjetorit 24-vjecari shqiptar do të vihet nën urdhrat e stafit teknik të Paoku-t, në pritje të zhvillimeve të reja në merkato.