Paqartësi te Korabi, shumë çështje për t’i zgjidhur

Paqartësi te skuadra e Korabit në ditët e para të 2017. Largimi i Zguros dhe cështja e pazgjidhur e Sebino Plakut, i cili i është bashkuar Skënderbeut për pjesën e dytë të sezonit, janë vetëm disa nga problematikat që dolën në dritë me hapjen e merkatos së Janarit. Debutuesit në Superiore janë të vetmit që ende nuk kanë një plan të qartë për zhvillimin e fazës përgatitore, ndërkohë që stërvitjen po e zhvillojnë me organikë të reduktuar nga kodrat e Liqenit në kryeqytet, pasi është e pamundur zhvendosja në Peshkopi për shkak të temperaturave shumë të ulëta. Madje edhe gjetja e një terreni të përshtatshëm për stërvitjen me topin mbetet një probleme më vete.

Burime pranë klubit zbulojnë se portieri Vujadinovic ua ka bërë të qartë drejtuesve se nuk kthehet nën urdhrat e trajnerit Gerd Haxhiu nëse nuk merr rrogat e prapambetura. E njëjta situatë edhe me serbin Dukic, i cili kërkon ta mbyllë eksperiencën me Korabin. Ndërhyrja në merkato është emergjente, por e vërteta është se gjatë këtyre ditëve ka patur vetëm firo nga skuadra.

Fitorja e fundit me Flamurtarin në Peqin, por edhe nisja e punimeve në stadimun “Korabi” për plotësimiet e kushteve minimale për t’u licenciar nga FSHF deri tani po rezultojnë thjesht një iluzion për ndryshimin e situatës. Megjithatë trajneri Gerd Haxhiu po vijon punën me skuadrën me besimin se mund ta arrijë objektivin, mbijetesën, duke u bazuar edhe nga kalendari i fazën së tretë, teksa e nis me dy ndeshje brenda me Lacin dhe Skënderbeun.