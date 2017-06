Paradite e lirë për kuqezinjtë, ja formacioni

Paraditja e sotme ka nisur e qetë për kuqezinjtë, me trajnerin De Biasi që ka lejuar kohë të lirë për futbollistët në prag të ndeshjes së mbrëmjes me Izraelin, ndërsa lojtarët që janë parashikuar të luajnë si titularë I janë nënshtruar një séance të lehtë fizioterapie për të patur kondicion më të mirë fizik për ndeshjen e mbrëmjes. Ekipi pritet të niset drejt stadiumit “Sammy Offer” në orën 19:00 ndërkohë që pritet të jenë disa qindra tifozë shqiptarë të pranishëm në impiant, në mbështetje të kombëtares, një pjesë e të cilëve jetojnë dhe punojnë në Izrael. Sa I përket formacionit, Supersport prej 3 ditësh ka zbuluar se kush mund të jetë rreshtimi I kuqezinjve në këtë përballje, me De Biasin që do të rikthehet te skema 4-1-4-1 ku titullarët janë si vijon: Strakosha, Hysaj, Gjimshiti, Mavraj, Aliji, Kukeli, Abrashi, Hyka, Roshi, Memushaj, Sadiku.