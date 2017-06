Inaugurohet “Parku Olimpik” në Tiranë

Salla sportive “Feti Borova” në Parkun Olimpik të Tiranës ishte e para që u inaugurua në kompleksin modern sportiv në kryeqytet, që do ti shërbejë jo vetëm sportistëve të të gjitha disiplinave, por edhe qytetarëve të moshave.

Në inaugurim u zhvillua një ndeshje ndërmjet legjendave të përfaqësueseve të basketbollit të Shqipërisë dhe Kosovës. Pjesë e ekipit shqiptar me emrin “All Stars” dhe me uniformë të kuqe, kryebashkiaku Veliaj mbante numrin 1 dhe kryeministri Rama numrin 2 në uniformë. Miqësorja lidhej edhe me simbolikën e kompleksit.

“Ky ka qenë një prej vendeve ku janë strehuar shumë prej emigrantëve kosovarë gjatë luftës në Kosovë. Kjo sallë ka qenë vend pritje për netët e para dhe për ushqimin e parë. Më vjen mirë që në mënyrë simbolike e përurojmë këtë pallat sporti sot me miqtë dhe vëllezërit tanë nga Kosova. Kryeministri Rama meriton duartrokitjet tona dhe mirënjohjen tonë për financimin dhe mbështetjen e këtij Pallati Sporti.”

Kryeministri Rama e vendosi theksin te investimi i Parkut Olimpik, që do të shërbejë si një ishull i gjelbër dhe sportiv në zonën e Liqenit Artificial në Tiranë.

“Është vërtetë një moment emocionues, që kjo sallë moderne e lojërave me dorë është një realitet. Për mua dhe për të gjithë miqtë e vjetër në stolin e Shqipërisë është edhe më emocionuese që salla mban emrin e një njeriu, mësuesi dhe miku të jashtëzakonshëm si Feti Borova, me të cilin është e lidhur historia e basketbollit shqiptar.

Kjo sallë si edhe godina ngjitur me sallë moderne për talentet e peshëngritjes, të cilave u shtohen ambientet e mundjes dhe zyrat e të gjitha federatave të shumësportëshit, janë pjesë e projektit që do të vijojë me pishinën olimpike dhe fushat e basketbollit, volejbollit, tenisit por edhe me pistë atletike.

Ambicia është ta transformojmë këtë zonë në një ishull të gjelbër dhe sportiv për të gjitha moshat.”

Aktiviteti vijoi edhe me ndeshjen e ekipeve të rritura, ndërsa në fund u shpërndanë medalje për 4 ekipet pjesëmarrëse.