Partizani, Alban Hoxha rinovon për 3 vjet

Alban Hoxha mbetet i Partizanit, kapiteni qëndron në shtëpinë e kuqe. Në mes të një merkatoje entuziazmuese të 15 herë kampionëve me goditjet e Moxhit, mund të konsiderohet edhe kjo një blerje e madhe e Partizanit, madje shumë më tepër duke qenë se kapiteni është një garanci dhe jo bast, si dhe gëzon admirimin e gjithë tifozëve. Alban Hoxha firmosi rinovimin e kontratës edhe për 3 vitet e ardhshme me Partizanin, i kuq deri në 2020, kontratë që ngjason me premtimin e një besnikërie të përjetshme të 29 vjecarit që edhe pse në të kaluarën nuk e ka fshehur tundimin e një aventure jashtë vendit, ka zgjedhur të qëndrojë në atë që e konsideron shtëpinë e tij.

Interesimi nga klube të huaja nuk ka munguar, kryesisht nga kampionati italian edhe pse deri më tani nuk është folur për oferta konkrete, gjithsesi Hoxha edhe këtë herë ka zgjedhur Partizanin, ndoshta dhe ai është i bindur nga projekti i ri i ideuar nga Moggi, ndoshta ka menduar se ky është viti i duhur për t’u rikthyer te titulli, dikush si kapiteni i njohur për lidhjen e tij të fortë me fanellën e kuqe, nuk mund tja lejonte vetes të mungojë në festën e rikthimit të Partizanit në fronin e futbollit shqiptar.