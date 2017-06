Partizani, Demi-Milinkoviç të premten takimi vendimtar

Ndeshjet e Europa League, merkato, por edhe e ardhmja e stolit. Te Partizani nuk ka asnjë minutë pushim. E ndërsa skuadra është e angazhuar në fushë ndaj Botev Plovdiv, presidenti Gazmend Demi dhe këshilltari i tij teknik dhe për merkaton Luciano Moggi do të takohen me përfaqësuesit e trajnerit Mladen Milinkoviç.

Ish-drejtuesi i stolit të Luftëtarit përflitet prej kohësh si kandidati kryesor për tu emëruar në krye të ekipit të kuq, ndërsa nga bisedat në distancë, tashmë është koha e negociatave konkrete. Këtë të premte, presidenti i kompanisë që i menaxhon Milinkoviç do të jetë i pranishëm në Tiranë, për të diskutuar konkretisht me drejtuesit e Partizanit rreth mundësisë së emërimit të tij në stol.

Nëse do të arrihet marrëveshja, serbi 49-vjeçar pritet të marrë drejtimin e kryeqytetasve pas sezonit mbresëlënës te Luftëtari, për një projekt bashkëpunimi më të gjërë. Në takimin me përfaqësuesin e Mladen Milinkoviç do të diskutohet edhe situata e stafit teknik, për të përcaktuar se cilët do të jenë bashkëpunëtorët e trajnerit.

Nëse ky skenar realizohet, Milinkovic do të zëvendësojë në stol Sulejman Starovën, që do të mbetet në postin e këshilltarit të presidentit Demi në hirearkinë e klubit të kuq.