Partizani, dënohet me 4 ndeshje pa tifozë

Disiplina dënon Partizanin: 4 ndeshjet e radhës pa tifozë. Është ky vendimi i marë në mbledhjen e fundit të Komitetit të Disiplinës, në lidhje me ngjarjet në qytetin e Kukësit, ku pati përplasje të tifozëve të kuq me policinë. Në komunikatën zyrtare të FSHF, saktësohet se

“KF “Partizani”, per sjellje te gabuar te tifozeris se saj ne menyre te perseritur, denohet me 4 (kater) ndeshje pa spektator ne ndeshjet e rradhes, bazuar ne nenin 66/2 te KDS. Detyrohet KF “Partizani” te zhdemtoje stolat e thyer ne stadiumin “Zeqir Ymeri” ne qytetin e Kukesit.”

Partizani ishte dënuar më parë në datën 23 shkurt për zhvillimin e një ndeshjeje pa tifozë për sjelljen e tifozerisë në derbin me Tiranën dhe në këtë mënyrë bëhen 5 ndeshjet në të cilat klubi i kuq do të jetë i detyruar të luajë pa praninë e tifozëve, por Ashtu si në cdo akt me karakter juridik, edhe këtu detajet janë të rëndësisë maksimale, dhe termi në ndeshjet e radhës në vendimin e fundit saktëson se dënimi i Partizanit nis që nga takimi me Lacin, pasi në të bëhet fjalë si për ndeshjet brenda ashtu dhe jashtë fushe. Kështu duke sjellë në ndihmë kalendarin mund të shihet se Partizani do të jetë i detyruar të luajë pa tifozë në ndeshjen e radhës me Lacin në transfertë, me Flamurtarin në shtëpi dhe pastaj sërish në transfertë me Korabin. pas shlyerjes së 3 ndeshjeve pa tifozë, pra më tepër se gjysmës së dënimit, klubi i kuq mund të përfitojë nga neni i rregullores që lejon kovertimin e masës së mbetur me gjobë, cka do të thotë se Partizani duke shfrytëzuar këtë nen do të mund të luajë me tifozë në përballjen e javës së 27 me Skënderbeun, që është edhe më e rëndësishmja e fazës së tretë, ose një tjetër mundësi mbetet edhe një ulje në apel e dënimit pas një rekursi eventual të 15 herë kampionëve. Në vendimin e disiplinës është dënuar edhe klubi i Kukësit që gjykohet se ka dështuar në përmbushjen e përgjegjësive me pasojë sjelljen e gabuar të spektatorëve të tij, por në këtë rast Komisioni i Disiplinës është mjaftuar me një gjobë financiare në shumën e 100 mijë lekëve dhe jo dënim të fushës.