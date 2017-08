Partizani, dy miqësore në turin italian

Lajmi ishte bërë i ditur nga mediat italiane, me Partizanin që konfirmon vetëm pak orë më vonë duke zyrtarizuar një tjetër miqësore përtej Adriatikut ku të kuqtë janë duke zhvilluar aktualisht fazën përgatitore. Vastese – Partizani në 17 gusht do të jetë në fakt edhe ndeshja e debutimit të trajnerit të ri Mark Iuliano që përballë formacionit që militon në kategorinë e katërt të futbollit italian do të ketë mundësinë për të testuar për herë të parë futbollistët që ka në dispozicion. Në këtë mënyrë bëhen dy miqësoret e zyrtarizuara deri më tani nga 15 herë kampionët në Itali, pasi në 19 gusht Partizani do të luajë një miqësore me impanjative kundër Ternanës së Serisë B në një impiant prej 22 mijë vendesh. Partizani ka qenë një ndër skuadrat më aktive në këtë merkato verore me të kuqtë që po nisin një cikël të ri, me projektin e ideuar nga Luciano Moggi për tu rikthyer te titulli kampion. Përvec trajnerit Iuliano dhe drejtorit sportiv Preiti partizani ka angazhuar sulmuesin që ka qenë në xhiron e kombëtares Edgar Cani, bashkë me lojtarë të tjerë si Kotobelli, Progni, Xhuxhua, La Kamera, Selvaxhio, Shahinas, Kristian Adorjan, Haxho e Merko ndërkohë që në Itali me skuadrën është bashkuar edhe përforcimi më i fundit, mesfushori nga Panamaja Erik Orlando Herrera.